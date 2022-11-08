«Вашингтон» прервал серию из четырех поражений

«Вашингтон» после победы над «Эдмонтоном» (5:4) прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее «столичные» проиграли «Каролине» (2:3 Б), «Вегасу» (2:3 ОТ), «Детройту» (1:3) и «Аризоне» (2:3).

Благодаря победе над «Эдмонтоном», «Вашингтон» набрал 14 очков и занимает 12-е место в восточной конференции.

В следующем матче команда дома примет «Питтсбург» 10 ноября.