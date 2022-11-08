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Сегодня, 06:53

«Вашингтон» прервал серию из четырех поражений

Руслан Минаев
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«Вашингтон» после победы над «Эдмонтоном» (5:4) прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее «столичные» проиграли «Каролине» (2:3 Б), «Вегасу» (2:3 ОТ), «Детройту» (1:3) и «Аризоне» (2:3).

Благодаря победе над «Эдмонтоном», «Вашингтон» набрал 14 очков и занимает 12-е место в восточной конференции.

В следующем матче команда дома примет «Питтсбург» 10 ноября.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 9 3 18
2 Каролина 12 8 4 17
3 Айлендерс 13 8 5 16
4 Рейнджерс 13 6 7 15
5 Филадельфия 11 6 5 14
6 Вашингтон 14 6 8 14
7 Питтсбург 12 4 8 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 22
2 Детройт 12 7 5 16
3 Торонто 13 7 6 16
4 Тампа-Бэй 12 7 5 15
5 Флорида 13 7 6 15
6 Баффало 12 7 5 14
7 Монреаль 12 5 7 11
8 Оттава 11 4 7 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Виннипег 11 7 4 15
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 12 5 7 11
7 Аризона 11 4 7 9
8 Сент-Луис 10 3 7 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 11 2 22
2 Сиэтл 13 7 6 16
3 Лос-Анджелес 14 7 7 15
4 Эдмонтон 13 7 6 14
5 Калгари 11 5 6 12
6 Ванкувер 12 3 9 9
7 Анахайм 13 4 9 9
8 Сан-Хосе 14 3 11 9
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13.11
8.11 03:00
Айлендерс – Калгари
 4 : 3 ОТ
8.11 03:00
Бостон – Сент-Луис
 3 : 1
8.11 04:00
Вашингтон – Эдмонтон
 5 : 4
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 13 25
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 19
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 13
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 14 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Детройт

 7 1.86
Картер Харт

Картер Харт

Филадельфия

 8 1.97
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