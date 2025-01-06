Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:30

«Вашингтон» поздравил Овечкина с 15-летием на посту капитана команды

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Вашингтон» на своей странице в социальной сети X отметил нахождение нападающего Александра Овечкина на посту капитана команды в течение 15 лет.

39-летний россиянин присоединился к столичной команде в 2005 году и с тех пор не менял клубов в НХЛ. Впервые Овечкин сыграл с капитанской нашивкой «Кэпиталз» в матче с «Монреалем» (4:2) 5 января 2010 года.

«15 лет в качестве нашего капитана», — гласит сообщение на странице «Вашингтона» в X.

В нынешнем сезоне форвард набрал 30 (19+11) очков за 23 матча. В игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (7:2) капитан «Вашингтона» забросил свою 872-ю шайбу за карьеру и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 22 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
ВС РФ освободили город Курахово
В Москве избили участника Олимпиады-2016 гребца Кирилла Ляпунова
800-я победа СКА, восхищенный Ротенберг и потухший ЦСКА. Что произошло в КХЛ 5 января
«Атмосфера похожа на Кубок мира». В Рязани провели уникальную лыжно-биатлонную эстафету
6 января — Рождественский сочельник: история, традиции, запреты
Популярное видео
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Анахайм» — «Тампа»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 39 18 21 39
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 40 14 26 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 40 17 23 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
6.01 02:00
Каролина – Питтсбург
 4 : 3 ОТ
6.01 02:00
Бостон – Айлендерс
4 : 5 ОТ
6.01 03:00
Торонто – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
6.01 04:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 4 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости