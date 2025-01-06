«Вашингтон» поздравил Овечкина с 15-летием на посту капитана команды

«Вашингтон» на своей странице в социальной сети X отметил нахождение нападающего Александра Овечкина на посту капитана команды в течение 15 лет.

39-летний россиянин присоединился к столичной команде в 2005 году и с тех пор не менял клубов в НХЛ. Впервые Овечкин сыграл с капитанской нашивкой «Кэпиталз» в матче с «Монреалем» (4:2) 5 января 2010 года.

«15 лет в качестве нашего капитана», — гласит сообщение на странице «Вашингтона» в X.

В нынешнем сезоне форвард набрал 30 (19+11) очков за 23 матча. В игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (7:2) капитан «Вашингтона» забросил свою 872-ю шайбу за карьеру и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 22 шайб.