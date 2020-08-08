«Вашингтон» поздравил болельщиков с 8 августа коллажем с Овечкиным

«Вашингтон» поздравил болельщиков с наступлением 8 августа — восьмого числа восьмого месяца. «Кэпиталз» опубликовали коллаж с капитаном команды Александром Овечкиным. Хоккеист выступает под номером 8.

В «Вашингтоне» россиянин играет с 2005 года, в январе 2010 года он стал капитаном команды, а в 2018-м — первым российским капитаном — обладателем Кубка Стэнли.