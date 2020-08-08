«Вашингтон» поздравил болельщиков с 8 августа коллажем с Овечкиным
8 августа 2020, 23:30
«Вашингтон» поздравил болельщиков с наступлением 8 августа — восьмого числа восьмого месяца. «Кэпиталз» опубликовали коллаж с капитаном команды Александром Овечкиным. Хоккеист выступает под номером 8.
В «Вашингтоне» россиянин играет с 2005 года, в январе 2010 года он стал капитаном команды, а в 2018-м — первым российским капитаном — обладателем Кубка Стэнли.
HAPPY 8?? / 8??? pic.twitter.com/ggXhGzZDb9— Washington Capitals (@Capitals) August 8, 2020
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