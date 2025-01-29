«Вашингтон» повторил второй результат в истории франшизы по очкам в 50 матчах сезона

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Калгари» (3:1).

«Кэпиталз» набрали 73 очка и расположились на первом месте в Восточной конференции. Столичный клуб повторил второй результат в истории франшизы по очкам в 50 играх сезона. Ранее 73 балла «Вашингтон» набрал в сезоне-2019/20. Рекорд по набранным очкам — 78 баллов в сезоне-2015/16.

В следующем матче «Вашингтон» 31 января сыграет с «Оттавой».