«Вашингтон» повторил редкий рекорд НХЛ по победам в выездных матчах

В ночь с 7 на 8 декабря «Вашингтон» в гостях обыграл «Монреаль» со счетом 4:2 и повторил редкий рекорд НХЛ по серии побед в выездных матчах.

«Кэпиталз» 9 раз подряд выиграли в выездных матчах, став второй командой в XXI веке и третьей за историю НХЛ, установившей подобное достижение.

Прежде этот рекорд покорялся «Баффало» (10 побед в гостях в сезоне-1983/84) и «Лос-Анджелесу» (9 побед в сезоне-2023/24).