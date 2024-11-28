«Вашингтон» повторил клубный рекорд по числу побед в 10 гостевых матчах сезона

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Тампу» (5:4).

«Кэпиталз» одержали восемь побед в 10 выездных матчах сезона. Это повторение клубного рекорда по числу побед в 10 гостевых матчах.

«Кэпс» набрали 31 очко в 22 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке с 24 очками в 21 игре.