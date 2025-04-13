«Вашингтон» потерпел крупнейшее поражение с 2010 года — тогда уступили «Рейнджерс» со счетом 0:7

«Вашингтон» на выезде разгромно проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:7.

«Кэпиталз» потерпели крупнейшее поражение за последние 14 лет. 13 декабря 2010-го «Вашингтон» проиграл с разницей в семь шайб «Рейнджерс» (0:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» в этом сезоне набрал 109 очков и лидирует в таблице «Востока».