«Вашингтон» после победы в Кубке Стэнли-2018 четыре раза подряд не смог пройти первый раунд плей-офф

«Вашингтон» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Флориде» (3:4 ОТ).

Столичная команда вылетела в первом раунде в четвертый раз подряд после того, как в 2018 году стала победителем Кубка Стэнли. Ранее «Кэпиталз» уступили «Каролине» (3-4, 2019), «Айлендерс» (1-4, 2020) и «Бостону» (1-4, 2021).

До победы в Кубке Стэнли «Вашингтон» три раза подряд доходили до второго раунда.