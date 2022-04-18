«Вашингтон» после победы «Торонто» над «Айлендерс» вышел в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ.

Столичный клуб вышел в плей-офф после того, как «Торонто» обыграл «Айлендерс» (4:2). Разрыв «Кэпиталз» с «островитянами» за 7 матчей до конца регулярного чемпионата составляет 15 очков.

«Вашингтон» с 94 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 79 очками — на девятой строчке.