«Вашингтон» после победы потроллил «Рейнджерс» мемом из сериала «Игра в кальмара»

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. После игры в Twitter «Кэпиталз» опубликовали шутливую картинку в адрес соперника.

«Вашингтон» использовал мем из популярного сериала «Игра в кальмара». На картинках изображен один из главных героев картины: на первой — он радостный бежит к финишу, а на второй — сидит в панике.

«Хотя бы на одну ночь», — говорится в тексте к мему, который характеризует фанатов «Рейнджерс» во время межсезонья и после первого матча в регулярке.