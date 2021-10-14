«Вашингтон» после победы потроллил «Рейнджерс» мемом из сериала «Игра в кальмара»
05:55
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. После игры в Twitter «Кэпиталз» опубликовали шутливую картинку в адрес соперника.
«Вашингтон» использовал мем из популярного сериала «Игра в кальмара». На картинках изображен один из главных героев картины: на первой — он радостный бежит к финишу, а на второй — сидит в панике.
«Хотя бы на одну ночь», — говорится в тексте к мему, который характеризует фанатов «Рейнджерс» во время межсезонья и после первого матча в регулярке.
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