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«Вашингтон» пошутил по поводу рекордного гола Овечкина

06:49
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3) забросил свою 741 шайбу за карьеру в НХЛ и сравнялся с Бреттом Халлом.

Александр Овечкин в&nbsp;матче против &laquo;Баффало&raquo;. Овечкин привез гол в свои ворота, а потом догнал американскую легенду

При этом 36-летнего форварда лига не сразу записала в авторы гола. Овечкин чуть заметно изменил полет шайбы после выстрела Дмитрия Орлова и поначалу значился в трансляции на сайте НХЛ как неизвестный исполнитель (unknown scorer).

«Вашингтон» в своем Twitter выложил коллаж с надписью Unknown scorer и фото Овечкина.

Напомним, что Овечкин в прошедшей встрече набрал всего 3 (1+2) очка, став автором третьего гола «Кэпиталз». Он забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ и догнал Бретта Халла, который занимает четвертое место в истории лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола). Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

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Роман Шишов все материалы автора
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