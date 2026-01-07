«Вашингтон» поместил Протаса в список травмированных

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

На замену 25-летнему белорусу «Кэпиталз» вызвали из фарм-клуба нападающего Бретта Лисона. Ранее Протас пропустил матчи против «Чикаго» (2:3 Б) и «Анахайма» (7:4).

Нападающий получил повреждение нижней части тела 1 января в игре с «Оттавой» (3:4). В первом периоде встречи он влетел в борт после подножки от российского защитника «Сенаторз» Артема Зуб и покинул лед.

В этом сезоне на счету Протаса 41 матч, в которых он набрал 31 (16+15) очко.