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7 января, 21:43

«Вашингтон» поместил Протаса в список травмированных

Сергей Ярошенко

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

На замену 25-летнему белорусу «Кэпиталз» вызвали из фарм-клуба нападающего Бретта Лисона. Ранее Протас пропустил матчи против «Чикаго» (2:3 Б) и «Анахайма» (7:4).

Нападающий получил повреждение нижней части тела 1 января в игре с «Оттавой» (3:4). В первом периоде встречи он влетел в борт после подножки от российского защитника «Сенаторз» Артема Зуб и покинул лед.

В этом сезоне на счету Протаса 41 матч, в которых он набрал 31 (16+15) очко.

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Алексей Протас
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
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