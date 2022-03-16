«Вашингтон» показал постер Овечкина после рекордного гола в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 Б) и был признан первой звездой.

Россиянин забил 767-й гол в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое третье место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав чеха Яромира Ягра, на счету которого 766 шайб.

В честь этого события один из художников подготовил оригинальный постер.

Второе место в списке лучших снайперов за всю историю у Горди Хоу (801 гол), рекордсмен — Уэйн Гретцки (894).

В 59 матчах текущего сезона Овечкин набрал 72 (37+35) очка.