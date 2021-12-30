«Вашингтон» показал, как Овечкин настраивается на матч с «Нэшвиллом»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин готовится к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Видео из раздевалки опубликовал официальный Twitter клуба.

Матч «Вашингтон» — «Нэшвилл» начнется в 03.00 по московскому времени.