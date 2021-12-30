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«Вашингтон» показал, как Овечкин настраивается на матч с «Нэшвиллом»

02:50
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин готовится к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Видео из раздевалки опубликовал официальный Twitter клуба.

Матч «Вашингтон» — «Нэшвилл» начнется в 03.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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