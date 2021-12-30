«Вашингтон» показал, как Овечкин настраивается на матч с «Нэшвиллом»
02:50
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин готовится к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Видео из раздевалки опубликовал официальный Twitter клуба.
ovi = us pic.twitter.com/D4gUJZkZYP— Washington Capitals (@Capitals) December 29, 2021
Матч «Вашингтон» — «Нэшвилл» начнется в 03.00 по московскому времени.
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