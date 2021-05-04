«Вашингтон» показал, как Овечкин настраивает игроков на матч с «Рейнджерс»
01:46
«Вашингтон» в Twitter опубликовал видео перед матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
На видео капитан столичной команды Александр Овечкин настраивает хоккеистов на игру.
a sight for sore eyes pic.twitter.com/CmzMEgFmzD— x — Washington Capitals (@Capitals) May 3, 2021
35-летний капитан столичного клуба пропустил четыре матча из-за травмы, которую получил 23 апреля в матче против «Айлендерс». В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.
Читайте также
«Хабиб сказал: «Пошли драться на улицу!» Как Василевский чуть не вышел один на один с Нурмагомедовым
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю