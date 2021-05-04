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«Вашингтон» показал, как Овечкин настраивает игроков на матч с «Рейнджерс»

01:46
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«Вашингтон» в Twitter опубликовал видео перед матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

На видео капитан столичной команды Александр Овечкин настраивает хоккеистов на игру.

35-летний капитан столичного клуба пропустил четыре матча из-за травмы, которую получил 23 апреля в матче против «Айлендерс». В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.

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