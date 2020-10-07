«Вашингтон» подтвердил интерес к Лундквисту

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан подтвердил интерес клуба к вратарю Хенрику Лундквисту, находящемуся в статусе свободного агента. В конце сентября «Рейнджерс» выкупил контракт 38-летнего шведа, по которому у него оставался один сезон. Теперь он может подписать контракт с любой командой с 9 октября, когда откроется рынок свободных агентов.

— Мы ищем запасного вратаря-ветерана. Хенрик — действительно хороший кандидат для нас, — цитирует AP News Маклеллана.

Лундквист выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Швед является рекордсменом клуба в 50 категориях, в том числе по количеству побед, появлений на площадке среди голкиперов, количеству «сухих» матчей, проценту отраженных бросков, появлениям в составе в плей-офф.