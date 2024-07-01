«Вашингтон» подписал шестилетний контракт с Роем

Защитник Мэтт Рой подписал контракт с «Вашингтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним американцем рассчитано на шесть лет, игрок заработает 34,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Рой провел за «Лос-Анджелес» 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 25 (5+20) очков. В пяти играх плей-офф на его счету две результативные передачи.