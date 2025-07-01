Хоккей
1 июля, 20:11

«Вашингтон» подписал семилетний контракт с защитником Фехервари

Ана Горшкова
Корреспондент

Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», соглашение рассчитано на семь лет, сумма — 42 миллиона долларов. Его средняя годовая зарплата составляет 6 миллионов долларов, а контракт вступает в силу с сезона-2026/27.

Фехервари c 2019 года находится в системе «Вашингтона». С 2019-го по 2021-й он выступал за команду АХЛ «Херши Бэрс».

В прошлом сезоне НХЛ 25-летний словацкий хоккеист сыграл 81 матч и набрал 25 (5+20) очков.

ХК Вашингтон Кэпиталз
  • Колючий Пушистик

    Вашингтон не торопится, уже ростер почти сформирован, места под кепкой еще тьма, выбирают кого подписать, Рэддиш, Манжипани, Бовилье - может и для всех троих места хватить если надо. Может правда они замахнулись на Эллерса?)

    01.07.2025

  • Юрий

    В эпоху полузащитников редкий экспонат))) С учетом возраста может вырасти в топового домоседа! Плюс рынок бедный, игрок свой, потолок растет сейчас очень быстро, хороший контракт, имхо

    01.07.2025

  • N.A.F.1974

    Так вроде дороговато.Но глядя на контракты Саши Романова и Проворова не выглядит переплатой.Один из самых быстрых защитников,много блокирует и хитует.Основной убийца меньшинства в Кэпс.Лиш 31,5% начала смен в зоне нападения(меньше 30,8% лишь у Роя)Про защиту Марти в основном..Заперли ,как говорится, на весь прайм. Годится.

    01.07.2025

  • Андрей Андрей

    Не многова-то ли он на себя взял?

    01.07.2025

