«Вашингтон» подписал семилетний контракт с защитником Фехервари

Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», соглашение рассчитано на семь лет, сумма — 42 миллиона долларов. Его средняя годовая зарплата составляет 6 миллионов долларов, а контракт вступает в силу с сезона-2026/27.

Фехервари c 2019 года находится в системе «Вашингтона». С 2019-го по 2021-й он выступал за команду АХЛ «Херши Бэрс».

В прошлом сезоне НХЛ 25-летний словацкий хоккеист сыграл 81 матч и набрал 25 (5+20) очков.