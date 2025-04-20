«Вашингтон» подписал однолетний контракт с форвардом Тринеевым

«Вашингтон» объявил о подписании двустороннего однолетнего контракта с нападающим Богданом Тринеевым.

Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, на уровне АХЛ — 100 тысяч.

23-летний россиянин был выбран «Кэпиталз» на драфте НХЛ-2020 под общим 117-м номером.

В этом сезоне на его счету 22 (14+8) очка в 62 матчах АХЛ.