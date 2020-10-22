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«Вашингтон» подписал новый однолетний контракт с Зигенталером

06:45
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Защитник «Вашингтона» Йонас Зигенталер подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Кэпиталз».

Соглашение с 23-летним швейцарцем рассчитано на один сезон с зарплатой в 800 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Зигенталер провел 71 матч в НХЛ, в котором набрал 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности «+4».

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