«Вашингтон» подписал новый однолетний контракт с Зигенталером

Защитник «Вашингтона» Йонас Зигенталер подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Кэпиталз».

Соглашение с 23-летним швейцарцем рассчитано на один сезон с зарплатой в 800 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Зигенталер провел 71 матч в НХЛ, в котором набрал 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности «+4».