«Вашингтон» подписал новый однолетний контракт с Зигенталером
06:45
Защитник «Вашингтона» Йонас Зигенталер подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Кэпиталз».
Соглашение с 23-летним швейцарцем рассчитано на один сезон с зарплатой в 800 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Зигенталер провел 71 матч в НХЛ, в котором набрал 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности «+4».
SIEGS!— Washington Capitals (@Capitals) October 22, 2020
The Washington Capitals have re-signed defenseman Jonas Siegenthaler to a one-year, $ 800,000 contract
Full Details: https://t.co/5ccUhmXMy8#ALLCAPS pic.twitter.com/FUSJjPx88a
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...