«Вашингтон» подписал новый контракт с Бэкстремом на 46 миллионов
16:05
«Вашингтон» подписал новый контракт с центральным нападающим Никласом Бэкстремом, информирует пресс-служба клуба.
Соглашение с 32-летним шведом рассчитано на пять лет. Сумма контракта — 46 миллионов долларов.
В этом сезоне Бэкстрем провел 39 матчей, в которых набрал 35 (9+26) очков. Показатель полезности составляет «-5».
The Washington Capitals have re-signed center Nicklas Backstrom to a five-year, $ 46 million contract#ALLCAPS #NickysBack https://t.co/10Z3z7GDBS— Washington Capitals (@Capitals) January 14, 2020
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