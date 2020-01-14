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«Вашингтон» подписал новый контракт с Бэкстремом на 46 миллионов

16:05
«Вашингтон» подписал новый контракт с центральным нападающим Никласом Бэкстремом. Фото twitter.com/Capitals
«Вашингтон» подписал новый контракт с центральным нападающим Никласом Бэкстремом. Фото twitter.com/Capitals
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«Вашингтон» подписал новый контракт с центральным нападающим Никласом Бэкстремом, информирует пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним шведом рассчитано на пять лет. Сумма контракта — 46 миллионов долларов.

В этом сезоне Бэкстрем провел 39 матчей, в которых набрал 35 (9+26) очков. Показатель полезности составляет «-5».

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