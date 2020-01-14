«Вашингтон» подписал новый контракт с Бэкстремом на 46 миллионов

«Вашингтон» подписал новый контракт с центральным нападающим Никласом Бэкстремом, информирует пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним шведом рассчитано на пять лет. Сумма контракта — 46 миллионов долларов.

В этом сезоне Бэкстрем провел 39 матчей, в которых набрал 35 (9+26) очков. Показатель полезности составляет «-5».