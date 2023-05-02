«Вашингтон» подписал новый двухлетний контракт с российским защитником Алексеевым

«Вашингтон» подписал новый контракт с защитником Александром Алексеевым, сообщает пресс-служба НХЛ. Соглашение рассчитано на два года и 1,65 миллиона долларов.

В сезоне-2023/24 игрок получит 775 тысяч долларов, в сезоне-2024/25 — 875 тысяч.

В этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 32 матча и 5 (0+5) очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Алексеев — воспитанник петербургского хоккея. Он был выбран «Вашингтоном» под общим 31-м номером на драфте НХЛ в 2018 году.