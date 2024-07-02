«Вашингтон» подписал контракты с Филпом и Смоллманом

Нападающий Люк Филп и Спенсер Смоллман подписали двусторонние контракты с «Вашингтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашения с 28-летним и 27-летним канадцами рассчитаны на один год.

В минувшем сезоне Филп провел 15 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за фарм-клуб «Чикаго», в которых набрал 6 (2+4) очков. У Смоллмана 21 (12+9) очко в 53 играх АХЛ за фарм-клуб «Колорадо».