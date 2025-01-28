«Вашингтон» подписал контракт с Томпсоном на 35 миллионов долларов

«Вашингтон» на официальном сайте объявил о подписании шестилетнего контракта с голкипером Логаном Томпсоном на 35,1 миллиона долларов. Среднегодовая зарплата составляет 5,85 миллиона долларов.

27-летний вратарь проводит свой первый сезон за «Кэпиталз» после того, как 29 июня его приобрели в результате обмена с «Вегасом». Он мог бы стать неограниченно свободным агентом.

«Мы довольно быстро все сделали и сегодня утром окончательно оформили сделку. Очень рад провести здесь еще много лет. Мне нравится мое время здесь, и я просто благодарен за возможность, которую мне предоставили», — сказал Томпсон.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Томпсон сыграл в 27 матчах, отражая 92,5 процента бросков по своим воротам (третье место в лиге по этому показателю). Голкипер занимает третье место по количеству побед в этом сезоне (22-2-3).