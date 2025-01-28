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Сегодня, 01:33

«Вашингтон» подписал контракт с Томпсоном на 35 миллионов долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логан Томпсон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на официальном сайте объявил о подписании шестилетнего контракта с голкипером Логаном Томпсоном на 35,1 миллиона долларов. Среднегодовая зарплата составляет 5,85 миллиона долларов.

27-летний вратарь проводит свой первый сезон за «Кэпиталз» после того, как 29 июня его приобрели в результате обмена с «Вегасом». Он мог бы стать неограниченно свободным агентом.

«Мы довольно быстро все сделали и сегодня утром окончательно оформили сделку. Очень рад провести здесь еще много лет. Мне нравится мое время здесь, и я просто благодарен за возможность, которую мне предоставили», — сказал Томпсон.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Томпсон сыграл в 27 матчах, отражая 92,5 процента бросков по своим воротам (третье место в лиге по этому показателю). Голкипер занимает третье место по количеству побед в этом сезоне (22-2-3).

Логан Томпсон
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
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