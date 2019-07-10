"Вашингтон" подписал контракт с первым задрафтованным белорусом

Нападающий Алексей Протас подписал трехлетний контракт новичка с "Вашингтоном". Как информирует клубная пресс-служба, годовая зарплата 18-летнего белоруса составит 716,666 долларов.

"Столичные" выбрали Протаса в третьем раунде драфта-2019 пол общим 91-м номером. Прошлый сезон форвард провел в команде WHL "Принц Альберт", набрав 40 (11+29) очков в 61 матчем регулярного чемпионата и 22 (12+10) очка в 23 играх плей-офф.​

Отметим, что Протас - первый представитель Белоруссии, которого "Вашингтон" выбрал на драфте.