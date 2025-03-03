«Вашингтон» подписал контракт с Линдгреном на 9 миллионов долларов

«Вашингтон» подписал контракт с голкипером Чарли Линдгреном на 9 миллионов долларов, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на 3 года, а ежегодная зарплата американца составит 3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что «Кэпиталз» подписали шестилетний контракт с голкипером Логаном Томпсоном на общую сумму в 35,1 миллиона долларов (5,85 миллиона долларов ежегодно).

31-летний Линдгрен выступает за «Вашингтон» с 2022 года. В этом сезоне на его счету 27 матчей, в которых он одержал 13 побед и отразил 89,8 процента бросков. Одну игру голкипер провел на ноль.