«Вашингтон» подписал контракт с бывшим вратарем-проспектом «Монреаля»

Голкипер Зак Фукале подписал договор с «Вашингтоном». Двусторонний контракт рассчитан на один год, сообщает в Twitter ужранлист Тарик Эль-Башир.

В минувшем сезоне 25-летний Фукале провел один матч в АХЛ за фарм-клуб «Тампы», но в основном играл за «Орландо» в ECHL, где в 24 матчах одержал 10 побед, сделал 4 шатаута, пропуская в среднем 2,36 шайбы и отражая 92,8 процента бросков.

Добавим, что голкипер был выбран «Монреалем» во втором раунде драфта НХЛ-2013 под общим 36-м номером.