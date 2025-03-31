«Вашингтон» подписал контракт новичка с восьмым номером драфта-2023 Леонардом

«Вашингтон» объявил о подписании контракта новичка с нападающим Райаном Леонардом.

Соглашение рассчитано на три года. Зарплата 20-летнего американца составит 950 тысяч долларов в год.

В этом сезоне Леонард набрал 49 (30+19) очков в 37 матчах за «Бостон Колледж» в национальном студенческом чемпионате. На данный момент он является лучшим снайпером лиги.

В 2023 году «Кэпиталз» выбрали Леонарда под восьмым номером драфта НХЛ.