«Вашингтон» подписал контракт новичка с нападающим Александром Суздалевым

«Вашингтон» заключил стандартный контракт новичка с форвардом Александром Суздалевым. Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба клуба.

«Кэпиталз» выбрали 18-летнего Суздалева, который является уроженцем Хабаровска, под общим 70-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

Александр — сын известного российского хоккеиста с мячом Анатолия Суздалева. В раннем возрасте он переехал с семьей в Швецию и решил выступать за сборную этой страны.