«Вашингтон» подписал двухлетний контракт с защитником Сент-Ивани
«Вашингтон» подписал двухлетнее соглашение с защитником Джеком Сент-Ивани на общую сумму 2,35 миллиона долларов, сообщил генеральный менеджер клуба Крис Патрик.
27-летний американец присоединился к «Кэпиталз» 24 октября, его взяли с драфта отказов у «Виннипега». В сезоне-2026/27 в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ у него 7 (1+6) очков при среднем игровом времени 14:18.
Среди защитников «Вашингтона» Сент-Ивани делит второе место по результативным передачам (6), занимает третье по очкам (7) и пятое по силовым приемам (10). Он также стал первым игроком в истории франшизы, отдавшим по две передачи в каждом из первых двух матчей за команду.
Всего в карьере на его счету 16 (1+15) очков в 68 матчах в НХЛ за «Вашингтон», «Виннипег» и «Питтсбург».
В 2024 году Сент-Ивани подписал контракт с «Питтсбургом» до конца сезона-2026/27 на общую сумму 2,4 миллиона долларов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|25
|19
|6
|41
|2
|Нью-Джерси
|25
|17
|8
|34
|3
|Айлендерс
|24
|12
|12
|29
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|27
|9
|18
|24
|6
|Вашингтон
|22
|11
|11
|22
|7
|Коламбус
|23
|9
|14
|19
|8
|Питтсбург
|24
|7
|17
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|26
|16
|10
|35
|2
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|32
|3
|Монреаль
|26
|14
|12
|32
|4
|Бостон
|24
|15
|9
|31
|5
|Флорида
|25
|14
|11
|31
|6
|Баффало
|25
|11
|14
|26
|7
|Детройт
|24
|9
|15
|21
|8
|Торонто
|26
|9
|17
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|41
|2
|Даллас
|24
|15
|9
|32
|3
|Колорадо
|24
|14
|10
|31
|4
|Нэшвилл
|24
|13
|11
|31
|5
|Виннипег
|26
|13
|13
|30
|6
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|29
|7
|Юта
|26
|13
|13
|29
|8
|Чикаго
|25
|9
|16
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|27
|17
|10
|38
|2
|Вегас
|26
|15
|11
|35
|3
|Анахайм
|26
|12
|14
|25
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|24
|5
|Сан-Хосе
|27
|11
|16
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Лос-Анджелес
|22
|8
|14
|18
|8
|Ванкувер
|27
|6
|21
|13
|26.11
|03:00
|Питтсбург – Калгари
|3 : 6
|26.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Каролина
|1 : 3
|26.11
|03:00
|Флорида – Оттава
|5 : 3
|26.11
|03:00
|Коламбус – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|26.11
|03:00
|Баффало – Рейнджерс
|5 : 1
|26.11
|03:00
|Вашингтон – Филадельфия
|7 : 3
|26.11
|03:00
|Айлендерс – Сент-Луис
|3 : 2 Б
|26.11
|03:00
|Бостон – Виннипег
|2 : 4
|26.11
|03:30
|Детройт – Ванкувер
|5 : 1
|26.11
|04:00
|Миннесота – Юта
|3 : 4
|26.11
|04:00
|Даллас – Нэшвилл
|1 : 3
|26.11
|05:30
|Колорадо – Монреаль
|6 : 0
|26.11
|05:30
|Анахайм – Сан-Хосе
|7 : 0
|26.11
|05:40
|Сиэтл – Чикаго
|1 : 3