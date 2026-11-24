«Вашингтон» подписал двухлетний контракт с защитником Сент-Ивани

«Вашингтон» подписал двухлетнее соглашение с защитником Джеком Сент-Ивани на общую сумму 2,35 миллиона долларов, сообщил генеральный менеджер клуба Крис Патрик.

27-летний американец присоединился к «Кэпиталз» 24 октября, его взяли с драфта отказов у «Виннипега». В сезоне-2026/27 в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ у него 7 (1+6) очков при среднем игровом времени 14:18.

Среди защитников «Вашингтона» Сент-Ивани делит второе место по результативным передачам (6), занимает третье по очкам (7) и пятое по силовым приемам (10). Он также стал первым игроком в истории франшизы, отдавшим по две передачи в каждом из первых двух матчей за команду.

Всего в карьере на его счету 16 (1+15) очков в 68 матчах в НХЛ за «Вашингтон», «Виннипег» и «Питтсбург».

В 2024 году Сент-Ивани подписал контракт с «Питтсбургом» до конца сезона-2026/27 на общую сумму 2,4 миллиона долларов.