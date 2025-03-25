Хоккей
25 марта, 17:53

«Вашингтон» подписал 8-летний контракт с Чикраном на 72 миллиона долларов

Руслан Минаев
Джейкоб Чикран.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с защитником Джейкобом Чикраном.

Соглашение рассчитано на 8 лет и 72 миллиона долларов. Среднегодовая зарплата составит 9 миллионов долларов.

В этом сезоне Чикран набрал 43 (18+25) очка в 65 матчах регулярного чемпионата. Он проводит самый результативный сезон в карьере. Защитник играет за «Вашингтон» с июля 2024-го после обмена из «Оттавы».

26-летний канадец был выбран «Аризоной» под общим 16-м номером на драфте НХЛ-2016.

Джейкоб Чикран
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
  • Neil

    вот мне тоже 8х8 логичнее видится.

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    28.С КС ,где в первой паре играл .Причем отлично.Тут ведь еще и вопрос статуса\заслуг.

    26.03.2025

  • Apei

    а карлсону 26?

    26.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Инфляция шагает по лиге семимильными шагами...:thinking:

    25.03.2025

  • Andrew_BD

    в играх, где Чик забивал, у Кэпс 17-0-1. Обалдеть можно! 6 победных голов - больше всех в лиге среди защей.

    25.03.2025

  • Колючий Пушистик

    Видимо мы вступаем в новую реальность. Качественных игроков на все команды не хватает. Чикран проводит отличный сезон, но 9... очень сурово

    25.03.2025

  • N.A.F.1974

    Да какая горячка.Наряду с Томпсоном это два приоритетных подписания.Остальное вторично .Там уже пытались после 1\3 регулярки..Не быстрый прцесс.Да и агент тот же,что и у Ранты с Дразом..Повторюсь-лучше так чем никак.

    25.03.2025

  • N.A.F.1974

    Так Кросби не 26.Постарше будет:)А вот то,что больше чем Карлсону это не очень.ИМХО.

    25.03.2025

  • N.A.F.1974

    Чикранчик несомненная часть успеха команды в этом(еще продолжающемся сезоне). 18 голов(в т.ч 6 победных) это много и больше чем у остальных защитников вместе взятых.По показателю (в лиге) впереди лишь Макар и Веренски.И с сезона 20-21 больше него забил тот же Макар и Йосси.Талант и навык есть.Как и проблемы со здоровьем (преследовавшие его всю карьеру). Непосредственно в защите ценность невелика и в меньшинстве не играет..Думаю все же переплатили.8х8 боле адекватно представляется. Ну да ладно.Лучше так чем летом если бы ушел.Да и в системе хоккеистов такого уровня нет.Хатсон еще юн и когда это будет.. Так что нормально.

    25.03.2025

  • alehan.227472

    Перебор.

    25.03.2025

  • Andrew_BD

    на текущем рынке, с учетом предстоящего повышения кэпхита, - ну что поделать... посмотрим, как будет дальше играть) надеюсь, это будет его еще больше мотивировать. надо смотреть, что остается и на кого

    25.03.2025

  • А Х

    Горячка

    25.03.2025

  • VeryOldLazy

    Таки Яша очень неплохой хав, но 9 мультиков... видали мы всяких нурсов... А что думает Эндрю?)

    25.03.2025

  • Женек10

    Не перебор ли, даже несмотря на новый потолок?!

    25.03.2025

  • Apei

    фигасе, круче Кросби

    25.03.2025

    Капризов может вернуться в строй «Миннесоты» перед плей-офф
