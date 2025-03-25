«Вашингтон» подписал 8-летний контракт с Чикраном на 72 миллиона долларов

«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с защитником Джейкобом Чикраном.

Соглашение рассчитано на 8 лет и 72 миллиона долларов. Среднегодовая зарплата составит 9 миллионов долларов.

В этом сезоне Чикран набрал 43 (18+25) очка в 65 матчах регулярного чемпионата. Он проводит самый результативный сезон в карьере. Защитник играет за «Вашингтон» с июля 2024-го после обмена из «Оттавы».

26-летний канадец был выбран «Аризоной» под общим 16-м номером на драфте НХЛ-2016.