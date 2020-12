«Вашингтон» поддержал Лундквиста, который решил приостановить карьеру

«Вашингтон» выступил в официальным заявлением после решения вратаря команды Хенрика Лундквиста приостановить карьеру.

«Клуб поддерживает решение Лундквиста приостановить карьеру из-за проблем с сердцем. Здоровье наших хоккеистов всегда на первом плане, и мы уважаем решение Хенрика. Мы остаемся вместе с ним и его родными, желая хоккеисту скорейшего выздоровления», — идет речь в заявлении.

В октябре Лундквист заключил с «Кэпиталз» сезонный контракт на 1,5 миллиона долларов после 15 лет в «Рейнджерс». При этом о своих дальнейших решениях голкипер пообещал сообщить позже.

Statement from the Washington Capitals on Henrik Lundqvist pic.twitter.com/PUvwVKTo0n