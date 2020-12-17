НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вашингтон» поддержал Лундквиста, который решил приостановить карьеру

21:50
Теги:

«Вашингтон» выступил в официальным заявлением после решения вратаря команды Хенрика Лундквиста приостановить карьеру.

«Клуб поддерживает решение Лундквиста приостановить карьеру из-за проблем с сердцем. Здоровье наших хоккеистов всегда на первом плане, и мы уважаем решение Хенрика. Мы остаемся вместе с ним и его родными, желая хоккеисту скорейшего выздоровления», — идет речь в заявлении.

В октябре Лундквист заключил с «Кэпиталз» сезонный контракт на 1,5 миллиона долларов после 15 лет в «Рейнджерс». При этом о своих дальнейших решениях голкипер пообещал сообщить позже.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир