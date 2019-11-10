«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем. 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов. На его счету 5 бросков в створ за 19.08 на льду. У Александра Овечкина показатель полезности «+1» и 6 бросков за 21.21 (9.04 — в большинстве).

На счету Дмитрия Орлова результативная передача, «+2», 2 броска, 2 силовых приема и блокшот за 19.20. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей