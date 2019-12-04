«Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Орлов отдал голевой пас, Овечкин и Кузнецов очков не набрали

«Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ — 5:2. Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отдал голевой пас в эпизоде с пятым голом. Нападающие команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)

Голы: М. Карлссон — 3 (Диллон, Ферраро), 2:33 — 1:0. Хэтэуэй — 3 (Карлсон, Дауд), 13:31 — 1:1. Врана — 13 (Карлсон, Оши), 14:24 — 1:2. Карлсон — 9 (Кемпны), 16:32 — 1:3. Хэтэуэй — 4 (Дауд), 22:31 — 1:4. Врана — 14 (Эллер, Орлов), 36:15 — 1:5. Кейн — 13 (М. Карлссон), 53:07 — 2:5.

Вратари: Джонс (Делл, 20:00, Джонс, 20:27, Делл, 40:00) — Холтби.

Штраф: 17 — 0.

Броски: 25 (10+7+8) — 28 (13+10+5).

Наши: — - Кузнецов (18.30/2/0), Овечкин (20.10/5/0), Орлов (20.59/1/+1).

4 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.