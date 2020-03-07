«Вашингтон» победил «Питтсбург», Малкин забил. Овечкин очков не набрал

«Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Питтсбурге.

В составе «Кэпиталз» дублем отметился нападающий Ник Дауд, по разу отличились — форварды Никлас Бэкстрем, Рихард Паник и Ти Джей Оши.

У «Питтсбурга» забили нападающие Сидни Кросби и Евгений Малкин.

Evgeni Malkin leads the Penguins with 36 points at home (14G-22A). pic.twitter.com/KPKiyiTyG8 — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 7, 2020

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в этой игре. 34-летний форвард и его соотечественник Евгений Кузнецов не нанесли ни одного броска по воротам соперника.

Нападающий «Кэпиталз» Илья Ковальчук провел на льду 12 минут, не набрал очков при показателе полезности «0». Защитник Дмитрий Орлов — 21 минута на льду и показатель полезности «+1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

Голы: Дауд — 6 (Хэтэуэй, Паник), 1:52 — 0:1. Бэкстрем — 12 (Врана, Оши), 16:15 — 0:2. Паник — 9 (Дженсен, Дауд), 18:38 — 0:3. Дауд — 7 (мен., Хагелин), 40:34 — 0:4. Кросби — 16 (Шири), 45:09 — 1:4. Малкин — 22 (бол., Хернквист, Зукер), 52:16 — 2:4. Оши — 26 (Бэкстрем), 53:12 — 2:5.

Нереализованный буллит: Маккэн (Питтсбург Пингвинз), 38:48 (Вратарь).

Вратари: Мюррей (56:09 — 59:49) — Холтби.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 28 (6+7+15) — 28 (12+7+9).

Наши: Малкин (21.37/5/-3) — Ковальчук (12.57/1/0), Кузнецов (14.58/0/0), Овечкин (16.34/0/+1), Орлов (21.19/0/+1).

7 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.