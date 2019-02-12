"Вашингтон" победил "Лос-Анджелес", Кузнецов и Овечкин набрали 7 очков

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:4. Нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи. Он провел на площадке 16 минут 49 секунд.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка за 16 минут 21 секунду. Он прервал свою безголевую серию, которая насчитывала четыре матча. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 17 минут 36 секунд и завершил встречу с показателем "+2".

Форвард "Кингз" Илья Ковальчук провел на льду 21 минуту 45 секунд и очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Лос-Анджелес" - 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)

Голы: Овечкин - 38 (бол., Кузнецов, Оши), 3:07 - 1:0. Вагнер - 6 (Форборт, Клиффорд), 4:50 - 1:1. Коннолли - 13 (Бураковски, Нисканен), 15:17 - 2:1. Тоффоли - 12 (бол., Копитар, Даути), 17:22 - 2:2. Фантенберг - 2 (Мартинес, Кемпе), 23:42 - 2:3. Кузнецов - 14 (Уилсон), 26:39 - 3:3. Дьос - 1 (Овечкин, Кузнецов), 30:31 - 4:3. Врана - 17 (Кемпны, Оши), 33:09 - 5:3. Вагнер - 7 (Льюис, Клиффорд), 50:25 - 5:4. Кузнецов - 15 (Овечкин), 55:13 - 6:4.

Вратари: Копли - Куик (57:42).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (12+10+9) - 33 (10+10+13).

Наши: Кузнецов (16.49/3/+1), Овечкин (16.21/8/+1), Орлов (17.36/0/+2) - Ковальчук (21.45/3/-1).

12 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.