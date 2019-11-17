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«Вашингтон» победил «Бостон», Кузнецов сделал передачу

05:57
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«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Вашингтону» — 2:3. На счету капитана гостей Александра Овечкина 3 броска в створ и 7 силовых приемов за 21.18 на льду. У Евгения Кузнецова результативная передача, 2 минуты штрафа, бросок и силовой прием за 22.50. Оба форварда не реализовали свои попытки в серии буллитов.

У Дмитрия Орлова 3 броска и силовой прием за 29.28 — первый показатель среди полевых игроков.

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