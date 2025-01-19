«Вашингтон» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

У «Кэпиталз» голами отметились Джейкоб Чикран, Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа и Брэндон Духайм.

Единственную шайбу за «Пингвинз» забросил Брайан Раст.

«Вашингтон» набрал 67 очков и лидирует в Восточной конференции, «Питтсбург» идет на 14-й строчке с 46 баллами.