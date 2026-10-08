«Вашингтон» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Кэпиталз» голами шайбы забросили Энтони Бовилье, Том Уилсон, Алекс Так, Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард, а у «Пингвинз» — Брайан Раст, Томас Новак и Николас Робертсон.

«Вашингтон» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке — 4 очка в 4 играх.

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