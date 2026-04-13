«Вашингтон» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Дубль оформил Коннор Макмайкл (дубль). Результативным пасом отличился Александр Овечкин.

«Вашингтон» выиграл у «Питтсбурга» во втором подряд матче. «Кэпиталз» набрали 93 очка и занимают девятое место в таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с 98 очками располагается на пятом месте.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max