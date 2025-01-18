«Вашингтон» — «Питтсбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ
«Вашингтон» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 19 января. Матч на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне начнется в 3.00 по московскому времени.
Отслеживать ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Питтсбург» можно в матч-центре сайта «СЭ».
«Вашингтон» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)
Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» провел 45 матчей и набрал 65 очков, предыдущим соперником «Кэпиталз» была «Оттава» (1:0 ОТ). У «Питтсбурга» — 47 матчей и 46 очков, в субботу «Пингвинз обыграли «Баффало» (5:2).
В этом матче в очередной раз встретятся два звездных российских нападающих — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (в этом сезоне — 29 игр, 33 очка, 21 гол и 12 передач) и вице-капитан «Питтсбурга» Евгений Малкин (43 игры, 33 очка, 8 голов и 25 передач).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Питтсбург
|47
|19
|28
|46
|7
|Рейнджерс
|44
|21
|23
|45
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|46
|27
|19
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|29
|16
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
|18.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|3 : 2
|18.01
|03:00
|
Баффало – Питтсбург
|2 : 5
|18.01
|20:30
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|1 : 3
|18.01
|23:00
|
Оттава – Бостон
|- : -