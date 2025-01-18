Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:30

«Вашингтон» — «Питтсбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Вашингтон» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

«Вашингтон» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 19 января. Матч на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне начнется в 3.00 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Питтсбург» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Вашингтон» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» провел 45 матчей и набрал 65 очков, предыдущим соперником «Кэпиталз» была «Оттава» (1:0 ОТ). У «Питтсбурга» — 47 матчей и 46 очков, в субботу «Пингвинз обыграли «Баффало» (5:2).

В этом матче в очередной раз встретятся два звездных российских нападающих — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (в этом сезоне — 29 игр, 33 очка, 21 гол и 12 передач) и вице-капитан «Питтсбурга» Евгений Малкин (43 игры, 33 очка, 8 голов и 25 передач).

Александр Овечкин
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
Пушилин рассказал о выстроенных ВФУ подземных городках в Курахово
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
Популярное видео
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергачев пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Питтсбург 47 19 28 46
7 Рейнджерс 44 21 23 45
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 29 16 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 03:00
Каролина – Вегас
 3 : 2
18.01 03:00
Баффало – Питтсбург
 2 : 5
18.01 20:30
Нью-Джерси – Филадельфия
 1 : 3
18.01 23:00
Оттава – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости