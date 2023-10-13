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Сегодня, 22:00

«Вашингтон» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» начнется в 02.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на арене «Capital One Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Питтсбурга». Матч пройдет в Вашингтоне (США) 14 октября, начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Вашингтон» — «Питтсбург» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

«Вашингтон» выступает в НХЛ с сезона 1974 / 1975. За это время «Кэпиталз» взяли Кубок Стэнли лишь один раз — в 2018 году, победив в финале «Вегас» со счетом 4-1. Также команда три раза выигрывала Президентский кубок (победа в регулярном чемпионате — 2010, 2016 и 2017). В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Вашингтон» с 80 очками занял 6-е место в Столичном дивизионе и стал 13-м в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

«Питтсбург» пять раз в истории выигрывал Кубок Стэнли — 1991, 1992, 2009, 2016, 2017. По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Пингвинз» набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 1 1 0 2
2 Каролина 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Нью-Джерси 1 1 0 2
5 Вашингтон 0 0 0 0
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Питтсбург 1 0 1 0
8 Коламбус 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Бостон 1 1 0 2
3 Торонто 1 1 0 2
4 Монреаль 1 0 1 1
5 Детройт 1 0 1 0
6 Оттава 1 0 1 0
7 Флорида 1 0 1 0
8 Баффало 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 1 1 0 2
2 Миннесота 1 1 0 2
3 Даллас 1 1 0 2
4 Нэшвилл 2 1 1 2
5 Чикаго 2 1 1 2
6 Сент-Луис 1 0 1 1
7 Аризона 0 0 0 0
8 Виннипег 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Ванкувер 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Анахайм 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 1 0 1 0
6 Сан-Хосе 1 0 1 0
7 Эдмонтон 1 0 1 0
8 Сиэтл 2 0 2 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
13.10 02:00
Коламбус – Филадельфия
 2 : 4
13.10 02:00
Баффало – Рейнджерс
1 : 5
13.10 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 4 : 3
13.10 03:00
Миннесота – Флорида
 2 : 0
13.10 03:00
Нэшвилл – Сиэтл
 3 : 0
13.10 03:00
Даллас – Сент-Луис
 2 : 1 Б
13.10 05:30
Сан-Хосе – Вегас
 1 : 4
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 1 4
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 1 4
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 1 4
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 1 4
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
Юусо Пярссинен

Юусо Пярссинен

Нэшвилл

 2 2
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 1 0.92
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 1 0.93
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
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