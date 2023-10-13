«Вашингтон» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
«Вашингтон» на арене «Capital One Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Питтсбурга». Матч пройдет в Вашингтоне (США) 14 октября, начало — в 02.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Вашингтон» — «Питтсбург» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».
«Вашингтон» выступает в НХЛ с сезона 1974 / 1975. За это время «Кэпиталз» взяли Кубок Стэнли лишь один раз — в 2018 году, победив в финале «Вегас» со счетом 4-1. Также команда три раза выигрывала Президентский кубок (победа в регулярном чемпионате — 2010, 2016 и 2017). В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Вашингтон» с 80 очками занял 6-е место в Столичном дивизионе и стал 13-м в Восточной конференции и не попал в плей-офф.
«Питтсбург» пять раз в истории выигрывал Кубок Стэнли — 1991, 1992, 2009, 2016, 2017. По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Пингвинз» набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|5
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|6
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|7
|Флорида
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|4
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|5
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|6
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|1
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|6
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|7
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Сиэтл
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|2 : 4
|13.10
|02:00
|
Баффало – Рейнджерс
|1 : 5
|13.10
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|4 : 3
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Флорида
|2 : 0
|13.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 0
|13.10
|03:00
|
Даллас – Сент-Луис
|2 : 1 Б
|13.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|1 : 4
|И
|О
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|1
|4
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Юусо Пярссинен
Нэшвилл
|2
|2
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|1
|0.93
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00