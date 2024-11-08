«Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 9 ноября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и начнется в 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Основные события игры «Вашингтон» — «Питтсбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Вашингтон» набрал 18 очков в 12 матчах, «Питтсбург» — 12 в 15. Перед этой встречей «Вашинтон» победил «Нэшвилл» (3:2), а «Питтсбург» уступил «Каролине» (1:5).

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забивает в пяти матчах подряд, у него 16 (8+8) очков в этом сезоне. Лучшие бомбардиры «Пингвинз» — Евгений Малкин (16 очков) и Сидни Кросби (15).