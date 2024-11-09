«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Малкин забил победный гол

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Вашингтон» со счетом 4:2.

В составе «Пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, который забил победный гол. Также отличились Эрик Карлссон, Майкл Бантинг и Ноэль Аккиари. У «Кэпиталз» шайбы забросили Расмус Сандин и Эндрю Манджапане, Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Питтсбург» с 14 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 18 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Карлссон — 2 (Малкин, Кросби), 3:11 — 0:1. Бантинг — 2 (Карлссон), 6:59 — 0:2. Сандин — 1 (Макмайкл, Уилсон), 8:22 — 1:2. Манджапане — 4 (Врана, Лапьер), 26:04 — 2:2. Малкин — 5 (Раст, Летанг), 50:28 — 2:3. Аччиари — 2 (п.в., Петтерссон), 59:37 — 2:4.

Вратари: Линдгрен (56:53 — 59:37) — Бломквист.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (10+18+6) — 32 (11+11+10).

Наши: Алексеев (12.43/2/0), Овечкин (19.39/5/-2) — Малкин (18.35/3/+2).

9 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.