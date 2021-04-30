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Орлов набрал 2 очка в проигранном матче «Вашингтона» с «Питтсбургом»

04:56
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«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 ОТ). «Пингвинз» прервали трехматчевую победную серию «Кэпиталз».

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился голом и голевой передачей. Нападающий Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу.

«Вашингтон» лидирует в Восточном дивизионе. «Питтсбург» занимает вторую строчку.

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