«Вашингтон» проиграл «Питтсбург». Овечкин сделал две голевые передачи
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Пингвинз» одержали третью победу кряду.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов забросил одну шайбу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Хейнен — 8 (Марино, Мэтисон), 16:16 — 0:1. Макгинн — 6 (Мэтисон, Эштон-Риз), 28:37 — 0:2. Капанен — 6 (Кросби, Родригес), 31:42 — 0:3. Кузнецов — 9 (Овечкин, Спронг), 47:33 — 1:3. Эллер — 3 (Овечкин, Шири), 57:14 — 2:3. Картер — 8 (п.в., Кросби, Джерри), 58:07 — 2:4.
Вратари: Самсонов (56:55 — 57:14, 57:59 — 58:07, 58:36) — Джерри.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (6+12+13) — 33 (11+11+11).
Наши: Кузнецов (24.05/5/0), Овечкин (25.00/4/0), Орлов (26.05/4/0) — -.
11 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.
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