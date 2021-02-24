«Питтсбург» в овертайме обыграл «Вашингтон», Малкин и Кузнецов набрали по очку

«Питтсбург» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). «Пингвинз» одержали третью победу кряду.

В составе «Питтсбург» голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу. Александо Овечкин отметился двумя бросками по воротам.

«Вашингтон» занимает 2-е место в Восточном дивизионе, а «Питтсбург» — 3-е.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Малкин — 4 (бол., Летанг, Гюнтцель), 6:41 — 0:1. Паник — 2 (Хара, Карлсон), 24:38 — 1:1. Шири — 5 (Кузнецов), 33:18 — 2:1. Гюнтцель — 6 (Марино, Капанен), 33:40 — 2:2. Капанен — 3 (Блюгерс, Джерри), 61:43 — 2:3.

Вратари: Ванечек — Джерри.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (6+9+7+0) — 37 (12+18+6+1).

Наши: Кузнецов (15.11/0/0), Овечкин (17.44/2/0), Орлов (18.55/1/-1) — Малкин (19.45/4/-2).

24 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.