«Вашингтон» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ, где смотреть

«Вашингтон» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвингз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 12 апреля. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 22.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Питтсбург»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)

За основными событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Питтсбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

НХЛ. Регулярный чемпионат

12 апреля, 22:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Питтсбург

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Обе команды провели по 80 игр в регулярном чемпионате НХЛ, «Вашингтон» набрал 91 очко, «Питтсбург» — 98 очков. Предыдущая встреча команд завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.