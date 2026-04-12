«Вашингтон» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ, где смотреть
«Вашингтон» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвингз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 12 апреля. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 22.00 по московскому времени.
«Вашингтон» — «Питтсбург»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)
За основными событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Питтсбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».
Обе команды провели по 80 игр в регулярном чемпионате НХЛ, «Вашингтон» набрал 91 очко, «Питтсбург» — 98 очков. Предыдущая встреча команд завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|8
|4
|18
|2
|Рейнджерс
|12
|7
|5
|15
|3
|Айлендерс
|10
|5
|5
|12
|4
|Нью-Джерси
|10
|6
|4
|12
|5
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|6
|Питтсбург
|11
|4
|7
|9
|7
|Филадельфия
|12
|3
|9
|9
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|8
|3
|17
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|11
|7
|4
|14
|4
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|5
|Флорида
|11
|5
|6
|12
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|11
|7
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|8
|Баффало
|10
|4
|6
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|11
|7
|4
|14
|2
|Миннесота
|11
|6
|5
|14
|3
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|6
|Виннипег
|10
|4
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|10
|8
|2
|17
|2
|Вегас
|12
|8
|4
|16
|3
|Сиэтл
|11
|7
|4
|15
|4
|Сан-Хосе
|11
|6
|5
|13
|5
|Анахайм
|10
|4
|6
|8
|6
|Лос-Анджелес
|8
|2
|6
|6
|7
|Калгари
|9
|3
|6
|6
|8
|Ванкувер
|12
|2
|10
|5
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28.10
|23.10
|02:00
|Питтсбург – Флорида
|4 : 0
|23.10
|02:00
|Торонто – Рейнджерс
|5 : 4
|23.10
|02:00
|Нью-Джерси – Анахайм
|4 : 1
|23.10
|02:00
|Оттава – Сан-Хосе
|2 : 6
|23.10
|02:00
|Бостон – Нэшвилл
|6 : 0
|23.10
|02:30
|Айлендерс – Лос-Анджелес
|2 : 3 ОТ
|23.10
|03:00
|Сент-Луис – Вегас
|6 : 2
|23.10
|03:00
|Даллас – Виннипег
|3 : 2 ОТ
|23.10
|04:00
|Эдмонтон – Каролина
|6 : 5 Б
|23.10
|04:00
|Калгари – Миннесота
|2 : 1
|23.10
|05:00
|Ванкувер – Детройт
|2 : 5
|23.10
|05:00
|Сиэтл – Юта
|5 : 3
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