«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Питтсбургу» и опустился на второе место в дивизионе

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Питтсбургу» со счетом 0:3.

В составе «пингвинов» дубль оформил Брайан Раст, еще одну шайбу забросил Джефф Картер. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 23 броска.

Капитан столичной команды Александр Овечкин пропустил встречу из-за травмы.

После этого матча «Вашингтон» с 69 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 71 очком — на первой строчке.