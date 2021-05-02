«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Питтсбургу» и опустился на второе место в дивизионе
04:35
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Питтсбургу» со счетом 0:3.
В составе «пингвинов» дубль оформил Брайан Раст, еще одну шайбу забросил Джефф Картер. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 23 броска.
Капитан столичной команды Александр Овечкин пропустил встречу из-за травмы.
После этого матча «Вашингтон» с 69 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 71 очком — на первой строчке.
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