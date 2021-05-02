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«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Питтсбургу» и опустился на второе место в дивизионе

04:35
2 мая. &quot;Вашингтон&quot; - &quot;Питтсбург&quot; (0:3). Фото ХК "Вашингтон"
2 мая. &amp;quot;Вашингтон&amp;quot; - &amp;quot;Питтсбург&amp;quot; (0:3). Фото ХК &quot;Вашингтон&quot;
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Питтсбургу» со счетом 0:3.

В составе «пингвинов» дубль оформил Брайан Раст, еще одну шайбу забросил Джефф Картер. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 23 броска.

Капитан столичной команды Александр Овечкин пропустил встречу из-за травмы.

После этого матча «Вашингтон» с 69 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 71 очком — на первой строчке.

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