«Вашингтон» перевел в фарм-клуб россиянина Алексеева

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев переведен в фарм-клуб «Кэпиталз», сообщается на сайте НХЛ.

25-летний хоккеист продолжит сезон в «Херши» в АХЛ.

В текущем сезоне Алексеев провел 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, не отличившись результативными действиями.

«Вашингтон» в 2018 году выбрал защитника под 31-м номером драфта НХЛ.